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6 лет за 48 акаций: суд отправил в тюрьму "черного лесоруба"

Пятница, 15 мая 2020, 15:06
6 лет за 48 акаций: суд отправил в тюрьму черного лесоруба

Суд дал 6 лет тюрьмы мужчине, который срубил 48 акаций на Харьковщине.

Источник: сайт региональной прокуратуры

Детали: Приговор вынес Изюмский городской районный суд Харьковской области.

По информации прокуратуры, в 2019 году на территории Барвенковского района области 23-летний мужчина вырубил 48 деревьев породы "акация". Общая сумма нанесенного ущерба составляет 122 тыс. грн.

Мужчину признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 246 УК Украины (незаконная вырубка деревьев, повлекшая тяжкие последствия).

Решение суда первой инстанции вступит в законную силу по истечении сроков на апелляционное обжалование.

Украинская правда
Темы: судтюрьмакриминалХарьковская область
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