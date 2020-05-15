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НАБУ підозрює, що експосадовець продав нерухомість держпідприємства і забрав гроші собі

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:17
НАБУ підозрює, що експосадовець продав нерухомість держпідприємства і забрав гроші собі

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у розтраті понад 4 мільйонів гривень колишньому т.в.о. гендиректора "Лісогосподарського інноваційно-аналітичного центру".

Джерело: пресслужба НАБУ

Дослівно: "15 травня 2020 року колишньому т.в.о. генерального директора державного підприємства "Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр" (ДП "ЛІАЦ") детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили про підозру у розтраті 4,17 млн грн".

Деталі: За даними слідства, наприкінці 2016 року – на початку 2017 року посадовець розтратив гроші держпідприємства, отримані від продажу нерухомості.

Зокрема, детективи НАБУ вважають, що 2,99 млн грн підозрюваний розпорядився перерахувати комерційній компанії.

Ще близько 1 млн грн колишній посадовець спрямував на виплату премій частині співробітників ДП "ЛІАЦ".

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ККУ ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Повідомляється, що розслідування зазначених фактів НАБУ та САП здійснюють із квітня 2019 року.

Українська правда

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Теми: НАБУгрошідержмайно
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