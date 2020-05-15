Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАБУ подозревает, что экс-чиновник продал недвижимость госпредприятия и забрал деньги себе

Пятница, 15 мая 2020, 15:17
НАБУ подозревает, что экс-чиновник продал недвижимость госпредприятия и забрал деньги себе

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в растрате более 4 миллионов гривен прежнему и.о. гендиректора "Лесохозяйственной инновационно-аналитического центра".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "15 мая бывшему и.о. генерального директора государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" (ГП "ЛИАЦ") детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 4,17 млн грн".

Детали: По данным следствия, в конце 2016 года - начале 2017 года чиновник растратил деньги госпредприятия, полученные от продажи недвижимости.

В частности, детективы НАБУ считают, что 2,99 млн грн подозреваемый распорядился перечислить коммерческой компании.

Еще около 1 млн грн бывший чиновник направил на выплату премий части сотрудников ГП "ЛИАЦ".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Сообщается, что расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с апреля 2019 года.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАБУденьгигосимущество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
НАБУ
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как чиновники берут взятки и прикрываются портретами Бандеры
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: