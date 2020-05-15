НАБУ подозревает, что экс-чиновник продал недвижимость госпредприятия и забрал деньги себе

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в растрате более 4 миллионов гривен прежнему и.о. гендиректора "Лесохозяйственной инновационно-аналитического центра".

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "15 мая бывшему и.о. генерального директора государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" (ГП "ЛИАЦ") детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении в растрате 4,17 млн грн".

Детали: По данным следствия, в конце 2016 года - начале 2017 года чиновник растратил деньги госпредприятия, полученные от продажи недвижимости.

В частности, детективы НАБУ считают, что 2,99 млн грн подозреваемый распорядился перечислить коммерческой компании.

Еще около 1 млн грн бывший чиновник направил на выплату премий части сотрудников ГП "ЛИАЦ".

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Сообщается, что расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с апреля 2019 года.