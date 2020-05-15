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Члени ЦВК, попри рішення Ради, нарахували собі зарплати до 300 тисяч – нардеп

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:26

У Центральній виборчій комісії нарахували собі зарплати за квітень у розмірі 200-300 тисяч гривень попри передбачені законом обмеження на час карантину.

Джерело: голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою Верховної Ради Віталій Безгін (фракція "Слуга народу") у Facebook, Укрінформ

Деталі: За його словами, з огляду на це комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування запросив на своє засідання 20 травня членів ЦВК.

Пряма мова: "Трохи в шоці з новини, що члени ЦВК в обхід закону, яким ВРУ обмежила зарплати чиновників на період карантину стелею в 47 230 грн, повиписували собі премії та відпускні у 200-300 тисяч. Паралельний світ! І це вони просять розширити повноваження ЦВК в змінах до виборчого кодексу..... Дуже чекаємо їх на засіданні комітету!"

У коментарі Укрінформу Безгін уточнив, що наступне засідання комітету має відбутися 20 травня, однак підтвердження щодо участі в ньому від членів Центрвиборчкому поки немає.

Зі свого боку у коментарях до допису Безгіна секретар комітету з питань бюджету Володимир Цабаль (фракція "Голос") уточнив, що "від таких бонусів утрималися" Андрій Гевко (призначений членом ЦВК за квотою "Голосу") та Вікторія Глущенко (призначена за квотою "Батьківщини").

Нагадаємо: Рада 13 квітня ухвалила закон про внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, яким на час карантину обмежується заробітна плата посадовців, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва та правління державних компаній, а також членів наглядових рад державних компаній до 47 тисяч гривень.

Українська правда
Теми: зарплатиЦВКВерховна Рада


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