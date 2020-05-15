Члены ЦИК, несмотря на решение Рады, насчитали себе зарплаты до 300 тысяч – нардеп

В Центральной избирательной комиссии насчитали себе зарплаты за апрель в размере 200-300 тысяч гривен, несмотря на предусмотренные законом ограничения на время карантина.

Источник: председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Верховной Рады Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") в Facebook, Укринформ

Детали: По его словам, учитывая это, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства пригласил членов ЦИК на свое заседание 20 мая.

Прямая речь: "Немного в шоке от новости, что члены ЦИК в обход закона, которым ВРУ ограничила зарплаты чиновников на период карантина потолком в 47 230 грн, выписали себе премии и отпускные в 200-300 тысяч. Параллельный мир! И это они просят расширить полномочия ЦИК в изменениях в избирательный кодекс... Очень ждем их на заседании комитета".

В комментарии Укринформу Безгин уточнил, что следующее заседание комитета должно состояться 20 мая, однако подтверждения участия в нем от членов Центризбиркома пока нет.

Со своей стороны в комментариях к сообщению Безгина секретарь комитета по вопросам бюджета Владимир Цабаль (фракция "Голос") уточнил, что "от таких бонусов воздержались" Андрей Гевко (назначен членом ЦИК по квоте "Голоса") и Виктория Глущенко (назначена по квоте "Батькивщины").

Напомним: Рада 13 апреля приняла закон о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, которым на время карантина ограничивается 47-ю тысячами гривен заработная плата чиновников, депутатов, прокуроров, судей, руководства и правлений государственных компаний, а также членов наблюдательных советов государственных компаний.