У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19.

Джерело: брифінг мера столиці Віталія Кличка 15 травня

Пряма мова: "У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи...

Як з'ясували, вірус занесла одна жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу їх ніхто не відвідує".

Деталі: Кличко повідомив, що за результатами тестів, інфіковані 53 вихованки будинку-інтернату - віком від 7 до 35 років, а також 28 осіб з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків.

Мер зазначив, що у лікарні Києва госпіталізували 3 пацієнтів із числа персоналу. Інша частина персоналу – на самоізоляції вдома.

Кличко зазначив, що інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

За його словами, наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин. На в'їзді на територію чергують рятувальники та поліція.

Кличко додав, що через спалах у столиці перевірять і протестують вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків.

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