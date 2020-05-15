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У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

П'ятниця, 15 травня 2020, 15:34
У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат у Києві спалах коронавірусу, там виявили 81 хворого на COVID-19.

Джерело: брифінг мера столиці Віталія Кличка 15 травня               

Пряма мова: "У столиці виявлене нове вогнище захворювання на коронавірус. У Дарницькому будинку-інтернаті для дівчат сьогодні підтвердили захворювання у 81 особи. Там спочатку виявили хвору жінку-працівницю. І після цього зробили ПЛР-тести всім вихованцям та персоналу закладу. Загалом протестували 182 особи...

Як з'ясували, вірус занесла одна жінка – молодша медсестра однієї з груп інтернату. Зазначу, що такі інтернати працюють у закритому режимі. Крім персоналу їх ніхто не відвідує".

Деталі: Кличко повідомив, що за результатами тестів, інфіковані 53 вихованки будинку-інтернату - віком від 7 до 35 років, а також 28 осіб з персоналу інтернату - 26 жінок і 2 чоловіків.

Мер зазначив, що у лікарні Києва госпіталізували 3 пацієнтів із числа персоналу. Інша частина персоналу – на самоізоляції вдома.

Кличко зазначив, що інфіковані вихованки закладу перебувають у задовільному стані і отримують медичну допомогу в інтернаті.

За його словами, наразі Дарницький будинок-інтернат для дівчат повністю закритий на карантин. На в'їзді на територію чергують рятувальники та поліція.

Кличко додав, що через спалах у столиці перевірять і протестують вихованців та персонал Святошинського будинку-інтернату для хлопчиків, два міських заклади для людей похилого віку та 4 спеціалізованих заклади для жінок та чоловіків.

Нагадаємо: 

  • Зранку 15 травня мер Києва повідомляв, що у столиці 2068 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 43 людини померли, 200 - одужали.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусCovid-2019Віталій Кличко
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