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В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

Пятница, 15 мая 2020, 15:34
В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

В Дарницком доме-интернате для девочек в Киеве вспышка коронавируса, там обнаружили 81 больного COVID-19.

Источник: брифинг мэра столицы Виталия Кличко 15 мая

Прямая речь: "В столице обнаружено новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девушек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала обнаружили больную женщину-работницу. И после этого сделали ПЦР-тесты всем воспитанникам и персоналу заведения. В общем протестовали 182 человека...

Как выяснили, вирус занесла одна женщина – младшая медсестра одной из групп интерната. Отмечу, что такие интернаты работают в закрытом режиме. Кроме персонала их никто не посещает".

Детали: Кличко сообщил, что по результатам тестов, инфицированы 53 воспитанницы дома-интерната - в возрасте от 7 до 35 лет, а также 28 человек из персонала интерната - 26 женщин и 2 мужчин.

Мэр отметил, что в больницы Киева госпитализировали 3 пациентов из числа персонала. Другая часть персонала - на самоизоляции дома.

Кличко отметил, что инфицированные воспитанницы учреждения находятся в удовлетворительном состоянии и получают медицинскую помощь в интернате.

По его словам, сейчас Дарницкий дом-интернат для девушек полностью закрыт на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

Кличко добавил, что из-за вспышки в столице проверят и протестуют воспитанников и персонал Святошинского дома-интерната для мальчиков, два городских учреждения для престарелых и 4 специализированных учреждения для женщин и мужчин.

Напомним:

  • Утром 15 мая мэр Киева сообщал, что в столице 2068 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 43 человека погибли, 200 - выздоровели.

Украинская правда

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Темы: КиевкоронавирусCovid-2019Виталий Кличко
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