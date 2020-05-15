Секретар РНБО висловився за нову посаду в Кабміні: віцепрем'єра з питань ОПК

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає за доцільне введення посади віцепрем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу та космічної галузі.

Джерело: Данілов під час зустрічі з керівництвом ДК "Укроборонпром", присвяченій обговоренню поточного стану справ концерну, цитує пресслужба РНБО

Пряма мова: "На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати наявність недостатньо повного розуміння зі сторони окремих урядовців важливості виконання рішення РНБО України від 18.02.2020 у частині створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі".

Деталі: У пресцентрі РНБО зазначають, що Данілов висловився у цьому контексті за запровадження посади віцепрем’єр-міністра з питань ОПК та космічної галузі.

Секретар РНБО привітав ініціативу щодо реформування "Укроборонпрому", але водночас наголосив, що основну модерацію цього процесу має виконувати уряд, якому підпорядкований концерн, зокрема, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.