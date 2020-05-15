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Секретарь СНБО высказался за новую должность в Кабмине: вице-премьера по вопросам ОПК

Пятница, 15 мая 2020, 15:40
Секретарь СНБО высказался за новую должность в Кабмине: вице-премьера по вопросам ОПК

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает целесообразным введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Источник: Данилов во время встречи с руководством ГК "Укроборонпром", посвященной обсуждению текущего состояния дел концерна, цитирует пресс-служба СНБО

Прямая речь: "На сегодняшний день, к сожалению, можем констатировать наличие недостаточно полного понимания со стороны отдельных чиновников важности выполнения решения СНБО Украины от 18.02.2020 в части создания центрального органа исполнительной власти, ответственного за формирование и обеспечение реализации государственной военно-промышленной политики и функций по управлению объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе".

Детали: В пресс-центре СНБО отмечают, что Данилов высказался в этом контексте за введение должности вице-премьер-министра по вопросам ОПК и космической отрасли.

Секретарь СНБО приветствовал инициативу по реформированию "Укроборонпрома", но вместе с тем подчеркнул, что основную модерацию этого процесса должно выполнять правительство, которому подчинен концерн, в частности, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Украинская правда

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