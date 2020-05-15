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У Києві можуть відрізати світло у двох ЖК через величезні борги

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:05
У Києві можуть відрізати світло у двох ЖК через величезні борги

Житлові комплекси "Патріотика" та "Статус Град" заборгували 2,5 мільйона гривень за спожиту електроенергію, через що мешканці можуть залишитися без світла.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелеєва

Дослівно: "Житлові будівлі, що належать до житлових комплексів "Патріотика" (вулиця Софії Русової, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмирі, 14-А, 16-А) та "Статус Град" (вулиця Завальна, 10-Б, 10-В, 10-Г), мають значну заборгованість за спожиту електроенергію. Для стабільного подальшого енергопостачання зазначених будинків необхідно забезпечити оплату боргу та регулярність розрахунків".

Деталі: За інформацією компанії-електропостачальника Yasno, будівельна компанія ТОВ "Будеволюція" за два місяці накопичила борг за електроенергію майже 2,5 мільйона гривень.

Міська влада закликала керівників компаній, що здійснюють обслуговування зазначених будинків, оплати борг та надати інвесторам вичерпну інформацію про стан розрахунків.  

За словами Пантелеєва, люди які вклали кошти у це житло, стали, по суті, заручниками ситуації, бо вказані житлові комплекси вважаються об’єктами незавершеного будівництва. Для повноцінного та безпечного функціонування ЖК необхідно виконати технічні умови, щоб переключити будівлі на постійну схему електропостачання. Це має зробити забудовник, або, якщо він відмовляється це зробити, то інвестори.

Заступник голови КМДА наголосив, що "робити це за рахунок коштів платників податків, тобто за рахунок міського чи державного бюджету, – незаконно".

Він додав, що місто готове надати необхідну правову, технічну чи консультаційну допомогу для вирішення кризи.

  

Українська правда

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Теми: Київенергетикаборгжитло
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