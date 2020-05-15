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В Киеве могут отрезать свет в двух ЖК из-за огромных долгов

Пятница, 15 мая 2020, 16:05
В Киеве могут отрезать свет в двух ЖК из-за огромных долгов

Жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" задолжали 2,5 миллиона гривен за потребленную электроэнергию, из-за чего жители могут остаться без света.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Дословно: "Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика" (улица Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" (улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию. Для стабильного дальнейшего энергоснабжения указанных домов необходимо обеспечить оплату долга и регулярность расчетов".

Детали: По информации компании-электропоставщика Yasno, строительная компания ООО "Будеволюция" за два месяца накопила долг за электроэнергию почти 2,5 миллиона гривен.

Городская власть призвала руководителей компаний, осуществляющих обслуживание указанных домов, оплаты долг и предоставить инвесторам исчерпывающую информацию о состоянии расчетов.

По словам Пантелеева, люди, вложившие средства в это жилье, стали, по сути, заложниками ситуации, поскольку указанные жилые комплексы считаются объектами незавершенного строительства. Для полноценного и безопасного функционирования ЖК необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здания на постоянную схему электроснабжения. Это должен сделать застройщик, или инвесторы, если застройщик отказывается это сделать.

Заместитель председателя КГГА отметил, что "делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или государственного бюджета, – незаконно".

Он добавил, что город готов оказать необходимую правовую, техническую или консультационную помощь для разрешения кризиса.

Украинская правда

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Темы: Киевэнергетикадолгжилье
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