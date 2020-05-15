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США почали поставку нафти в Білорусь

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:31
США почали поставку нафти в Білорусь

США розпочали поставку нафти до Білорусі відповідно до домовленостей, досягнутих між країнами на початку року. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу білоруського міністерства

"Із задоволенням підтверджую початок поставок нафти з США в Білорусь", - йдеться в заяві Макея, опублікованій на сайті МЗС.

За словами міністра, це стало можливим за підсумками домовленостей, досягнутих в ході візиту в Білорусь 1 лютого цього року Держсекретаря США Майка Помпео і його зустрічі з президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Міністр підкреслив, що здійснення поставок американської нафти є частиною державної стратегії щодо диверсифікації джерел і забезпечення стійкої роботи нафтопереробного комплексу Білорусі в 2020 році та подальших роках. 

"Розглядаємо співпрацю з США в нафтовій сфері як суттєвий елемент енергетичної безпеки держави, як важливу частину потенціалу торгової та інвестиційної взаємодії, яку розвивають сторони, а також як фактор забезпечення суверенітету нашої країни в економічній сфері", - заявив Макей.

Він додав, що Білорусь веде роботу з американською стороною щодо подальшого розвитку двосторонніх економічних зв'язків. 

Білоруська сторона продовжить діяти в інтересах зміцнення партнерських відносин з США, які, на наше переконання, є внеском у загальні зусилля з подолання суперечностей в Євро-Атлантиці і Євразії", - додав глава білоруського МЗС. 

Під час візиту до Білорусі Майк Помпео заявив,  що США готові повністю забезпечити Білорусь нафтою за конкурентними цінами, щоб "допомогти їй бути суверенною державою".

Візит Помпео відбувся після того, як білоруський державний концерн "Белнефтехим" не зміг домовитися про ціну з російськими компаніями. Через це поставки нафти з Росії призупинилися з початку 2020 року. 

Президент Білорусі Лукашенко 31 грудня дав доручення забезпечити найближчими днями поставку нафти з альтернативних джерел.

20 січня Білоруська нафтова компанія купила 80 тисяч тонн норвезької нафти Johan Sverdrup.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБілорусьнафта
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