США начали поставку нефти в Беларусь в соответствии с договоренностями, достигнутыми между странами в начале года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу белорусского министерства.

"С удовольствием подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь", - говорится в заявлении Макея, опубликованном на сайте МИД.

По словам министра, это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь 1 февраля этого года госсекретаря США Майка Помпео и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Министр подчеркнул, что осуществление поставок американской нефти является частью государственной стратегии по диверсификации источников и обеспечения устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020 году и последующих годах.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть потенциала торговой и инвестиционной взаимодействия, которую развивают стороны, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической сфере", - заявил Макей.

Он добавил, что Беларусь ведет работу с американской стороной по дальнейшему развитию двусторонних экономических связей.

"Белорусская сторона продолжит действовать в интересах укрепления партнерских отношений с США, которые, по нашему убеждению, вклад в общие усилия по преодолению противоречий в Евро-Атлантике и Евразии", - добавил глава белорусского МИД.

Во время визита в Беларусь Майк Помпео заявил, что США готовы полностью обеспечить Беларусь нефтью по конкурентным ценам, чтобы "помочь ей быть суверенным государством".

Визит Помпео произошел после того, как белорусский государственный концерн "Белнефтехим" не смог договориться о цене с российскими компаниями. Из-за этого поставки нефти из России приостановились с начала 2020 года.

Президент Беларуси Лукашенко 31 декабря дал поручение обеспечить в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников.

20 января Белорусская нефтяная компания купила 80 тыс. тонн норвежской нефти Johan Sverdrup.