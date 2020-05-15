Усі розділи
Укр / Рус

Ректора харківського вишу затримали з хабарем на сотні тисяч

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:51

Поліцейські затримали ректора харківського університету за вимагання та отримання 300 тисяч гривень хабаря.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Ректор та проректор вимагали гроші за надання згоди на оренду приміщень університету. Суму потрібно було покласти на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

15 травня проведено обшук в приміщенні вишу. Встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

На даний час ректора та проректора затримано. Їм загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Назву університету в поліції не кажуть.

Українська правда
Теми: Харківхабаросвіта


powered by lun.ua
Головне сьогодні

США почали поставку нафти в Білорусь

У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

На Львівщині послабили карантин

Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

ДоповненоНападникам на Стерненка оголосили підозру за "хуліганство" – СБУ

Через транспортний колапс обмежать в'їзд вантажівок до Києва

Усі головні новини...
Харків
Заступниця Кернеса каже, що закрите метро створює загрозу для дотримання карантину
У Харкові вночі провели акцію до Дня пам'яті й Дня перемоги
У харківських чиновників провели одночасно 20 обшуків
Останні новини
17:11
До 2030 року статки засновника Amazon можуть перевищити 1 трильйон доларів — прогноз
16:55
фотоЛегковик зіткнувся зі "швидкою" у Франківську: та перевернулася, 3 людини у лікарні
16:54
Рецидивіст виманив у 9-річного хлопчика 700 тисяч "за порятунок мами"
16:53
Україна за місяць втричі зменшила імпорт електроенергії і відмовилась від е/е з РФ
16:51
фотоРектора харківського вишу затримали з хабарем на сотні тисяч
16:31
США почали поставку нафти в Білорусь
16:24
У 1 кварталі дефіцит зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС виріс на 67% — Держстат
16:18
Адвокат Стерненка про підозру нападникам: Виглядає як фейк або спроба відмазати 
16:15
За перший квартал економіка України впала на 1,5% – Держстат
16:09
фотоЗеленський і РНБО зняли санкції з онучки італійського диктатора Муссоліні
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!