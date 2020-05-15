Ректора харківського вишу затримали з хабарем на сотні тисяч

Поліцейські затримали ректора харківського університету за вимагання та отримання 300 тисяч гривень хабаря.

Джерело: сайт Нацполіції

Деталі: Ректор та проректор вимагали гроші за надання згоди на оренду приміщень університету. Суму потрібно було покласти на рахунок підконтрольного їм благодійного фонду.

15 травня проведено обшук в приміщенні вишу. Встановлено, що квитанцію про перерахування грошових коштів на рахунок благодійного фонду від приватного підприємця отримав особисто ректор.

На даний час ректора та проректора затримано. Їм загрожує від 5 до 10 років в’язниці з конфіскацією майна.

Назву університету в поліції не кажуть.