Все разделы
Укр / Рус

Ректора харьковского вуза задержали со взяткой в сотни тысяч

Пятница, 15 мая 2020, 16:51

Полицейские задержали ректора харьковского университета за вымогательство и получение 300 тысяч гривен взятки.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Сумму нужно было положить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

15 мая проведен обыск в помещении вуза. Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

В настоящее время ректор и проректор задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Название университета в полиции не говорят.

Украинская правда
Темы: Харьковвзяткаобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

ДополненоНападавшим на Стерненко объявили подозрение за "хулиганство" – СБУ

Из-за транспортного коллапса ограничат въезд грузовиков в Киев

Первая страна Европы объявила о завершении эпидемии коронавируса

Все главные новости...
Харьков
Зам Кернеса говорит, что закрытое метро создает угрозу для соблюдения карантина
В Харькове ночью провели акцию ко Дню памяти и Дня победы
У харьковских чиновников провели одновременно 20 обысков
Последние новости
16:55
фотоЛегковушка столкнулась со "скорой" во Франковске: та перевернулась, 3 человека в больнице
16:54
Рецидивист выманил у 9-летнего мальчика 700 тысяч "за спасение мамы"
16:53
Украина за месяц втрое снизила импорт электроэнергии и отказалась от э/э из РФ
16:51
Ректора харьковского вуза задержали со взяткой в сотни тысяч
16:31
США начали поставку нефти в Беларусь
16:24
В 1 квартале дефицит внешней торговли Украины со странами ЕС вырос на 67% — Госстат
16:18
Адвокат Стерненко о подозрении напавшим: Выглядит как фейк или попытка отмазать
16:15
За первый квартал экономика Украины упала на 1,5% – Госстат
16:09
фотоЗеленский и СНБО сняли санкции с внучки итальянского диктатора Муссолини
16:05
В Киеве могут отрезать свет в двух ЖК из-за огромных долгов
Все новости...