Ректора харьковского вуза задержали со взяткой в сотни тысяч
Пятница, 15 мая 2020, 16:51
Полицейские задержали ректора харьковского университета за вымогательство и получение 300 тысяч гривен взятки.
Источник: сайт Нацполиции
Детали: Ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Сумму нужно было положить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.
15 мая проведен обыск в помещении вуза. Установлено, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.
В настоящее время ректор и проректор задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Название университета в полиции не говорят.
Украинская правда