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Ректора харьковского вуза задержали со взяткой в сотни тысяч

Пятница, 15 мая 2020, 16:51
Ректора харьковского вуза задержали со взяткой в сотни тысяч

Полицейские задержали ректора харьковского университета за вымогательство и получение 300 тысяч гривен взятки.

Источник: сайт Нацполиции

Детали: Ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Сумму нужно было положить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

15 мая проведен обыск в помещении вуза. Установлено, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

В настоящее время ректор и проректор задержаны. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Название университета в полиции не говорят.

Украинская правда
Темы: Харьковвзяткаобразование
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