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Рецидивіст виманив у 9-річного хлопчика 700 тисяч "за порятунок мами"

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:54
Рецидивіст виманив у 9-річного хлопчика 700 тисяч за порятунок мами

У Києві засудили до 8,5 років позбавлення волі грабіжника, який виманив у малолітнього хлопчика гроші "на порятунок матері".

Джерело: столична прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Обвинувальний вирок оголошено раніше судимому 30-річному мешканцю Київської області, який за схемою "ваш родич в лікарні" ввів в оману 9-річного хлопчика та заволодів грошовими коштами у сумі майже 700 тис. гривень.

Як уточнили "Українській правді" в прокуратурі Києва, справа слухалась із 2016 року, коли і було скоєно злочин.

Зловмисник подзвонив на стаціонарний номер телефону київської квартири та повідомив малолітньому хлопчику, що його матір потрапила в аварію, у зв’язку з чим начебто буде затримана поліцією. Щоб уникнути затримання хлопчик мав зібрати дома всі заощадження та передати їх чоловіку, який підійде до під’їзду.

Пряма мова Максимець: "Хлопчик зібрав удома суму еквівалентну 700 тисячам грн (близько $20 тис. та 500 тис. рублів), склав їх у пакет та виніс на вулицю. Вже у дворі на нього чекав злочинець, який силою вихопив у дитини пакет та втік.

Батько хлопчика як раз повертався з роботи, але запізнився буквально на кілька хвилин. Він навіть бачив на вулиці цього чоловіка, але не знав, що той тікає з його заощадженнями".

Деталі: Зловмисника затримали кілька місяців по тому. Під час судового процесу він визнав свою провину. Враховуючи принципову позицію державного обвинувача, вироком Солом’янського районного суду  Києва чоловіка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України та засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацію майна (у тюремний строк врахують час, проведений рецидивістом у СІЗО).

Суд також задовольнив цивільний позов потерпілих до злочинця на суму близько 700 тисяч гривень.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київпрокуратурасуд
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