Рецидивист выманил у 9-летнего мальчика 700 тысяч "за спасение мамы"

В Киеве приговорили к 8,5 годам лишения свободы грабителя, который выманил у малолетнего деньги "на спасение матери".

Источник: столичная прокуратура, пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Обвинительный приговор объявлен ранее судимому 30-летнему жителю Киевской области, который по схеме "ваш родственник в больнице" ввел в заблуждение 9-летнего мальчика и завладел денежными средствами в сумме 700 тыс. гривен.

Как уточнили "Украинской правде" в прокуратуре Киева, дело слушалось с 2016 года, когда и было совершено преступление.

Злоумышленник позвонил на стационарный номер телефона киевской квартиры и сообщил малолетнему, что его мать попала в аварию, в связи с чем якобы будет задержана полицией. Чтобы избежать задержания мальчик должен был собрать дома все сбережения и передать их человеку, который подойдет к подъезду.

Прямая речь Максимец: "Мальчик собрал дома сумму эквивалентную 700 тыс грн (около $20 тыс и 500 тыс рублей), сложил их в пакет и вынес на улицу. Уже во дворе его ждал преступник, который силой выхватил у ребенка пакет и скрылся.

Отец мальчика как раз возвращался с работы, но опоздал буквально на несколько минут. Он даже видел на улице этого человека, но не знал, что он убегает с его сбережениями".

Детали: Злоумышленника задержали несколько месяцев спустя. Во время судебного процесса он признал свою вину. Учитывая принципиальную позицию государственного обвинителя, приговором Соломенского районного суда Киева мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 186 УК Украины и осужден к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества (в тюремный срок учтут время, проведенное рецидивистом в СИЗО).

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших к преступнику на сумму около 700 000 гривен.