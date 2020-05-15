Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Легковик зіткнувся зі "швидкою" у Франківську: та перевернулася, 3 людини у лікарні

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:55
Легковик зіткнувся зі швидкою у Франківську: та перевернулася, 3 людини у лікарні

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Коновальця-Сахарова трапилася ДТП за участю швидкої медичної допомоги та автомобіля Volkswagen Touran, в результаті аварії медика і маму з дитиною, які знаходилися у "швидкій", доставили до лікарні.

Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківщини

Дослівно: "Як попередньо встановлено правоохоронцями, 22-річний водій автомобіля Volkswagen Touran рухався в по вулиці Сахарова, а "швидка", з увімкненими проблисковими маячки і звуковими сигналами, зі слів керманича, їхала по вулиці Коновальця. Обставини з’ясовуються".

 

Деталі: У результаті аварії медика і хворих - маму з дитиною, які знаходилися у "швидкій", доставили до медзакладу.

Водій легковика і два медпрацівники не травмувалися.

 
 

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

 
 

Українська правда
Теми: ДТПІвано-Франківськполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
ДТП
Суддя, який збив на смерть нацгвардійця, "наїхав" на ДБР
Ексдепутатка Київради Ар’єва постане перед судом за ДТП
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: