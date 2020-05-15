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Легковик зіткнувся зі "швидкою" у Франківську: та перевернулася, 3 людини у лікарні

П'ятниця, 15 травня 2020, 16:55

В Івано-Франківську на перехресті вулиць Коновальця-Сахарова трапилася ДТП за участю швидкої медичної допомоги та автомобіля Volkswagen Touran, в результаті аварії медика і маму з дитиною, які знаходилися у "швидкій", доставили до лікарні.

Джерело: пресслужба поліції Івано-Франківщини

Дослівно: "Як попередньо встановлено правоохоронцями, 22-річний водій автомобіля Volkswagen Touran рухався в по вулиці Сахарова, а "швидка", з увімкненими проблисковими маячки і звуковими сигналами, зі слів керманича, їхала по вулиці Коновальця. Обставини з’ясовуються".

 

Деталі: У результаті аварії медика і хворих - маму з дитиною, які знаходилися у "швидкій", доставили до медзакладу.

Водій легковика і два медпрацівники не травмувалися.

 
 

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

 
 

Українська правда
Теми: ДТПІвано-Франківськполіція


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