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Легковушка столкнулась со "скорой" во Франковске: та перевернулась, 3 человека в больнице

Пятница, 15 мая 2020, 16:55
Легковушка столкнулась со скорой во Франковске: та перевернулась, 3 человека в больнице

В Ивано-Франковске на перекрестке улиц Коновальца-Сахарова произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen Touran, в результате аварии медика и маму с ребенком, которые находились в "скорой", доставили в больницу.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Дословно: "Как предварительно установлено правоохранителями, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался по улице Сахарова, а "скорая", с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, по словам водителя, ехала по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются".

 

Детали: В результате аварии медика и больных - маму с ребенком, находившихся в "скорой" доставили в медучреждение.

Водитель легковушки и два медработники не травмировались.

 
 

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.

 
 

Украинская правда
Темы: ДТПИвано-Франковскполиция
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