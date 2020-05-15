Легковушка столкнулась со "скорой" во Франковске: та перевернулась, 3 человека в больнице

В Ивано-Франковске на перекрестке улиц Коновальца-Сахарова произошло ДТП с участием скорой медицинской помощи и автомобиля Volkswagen Touran, в результате аварии медика и маму с ребенком, которые находились в "скорой", доставили в больницу.

Источник: пресс-служба полиции Ивано-Франковской области

Дословно: "Как предварительно установлено правоохранителями, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen Touran двигался по улице Сахарова, а "скорая", с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, по словам водителя, ехала по улице Коновальца. Обстоятельства выясняются".

Детали: В результате аварии медика и больных - маму с ребенком, находившихся в "скорой" доставили в медучреждение.

Водитель легковушки и два медработники не травмировались.

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование.