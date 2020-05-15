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США в ОБСЄ розповіли про сучасну зброю РФ на Донбасі: віднікування Росії - абсурд

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:09
США в ОБСЄ розповіли про сучасну зброю РФ на Донбасі: віднікування Росії - абсурд

На окупованих територіях Донбасу неодноразово фіксувалися сучасні російські системи озброєння та техніки, а тому твердження Росії про непричетність до конфлікту є абсурдними.

Джерело: очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Росія удає, що не бере участь у військових діях на сході України, що є абсурдом. Нам треба повірити в те, що російські маріонетки на сході України мають можливості, щоб самостійно придбати високотехнологічну російську військову техніку, таку, як система протиповітряної оборони "Панцир-1" або бойовий танк Т-72Б3? Така техніка, як і інше обладнання, наприклад, комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3", неодноразово була задіяна в Україні, про що широко повідомляли різні ЗМІ та незалежні організації".

Деталі: Американський посол вказав на те, що вищезгадані системи озброєння та військова техніка були вироблені в РФ, і то лише через багато років після розпаду СРСР.

Поруч із цим, він звернув увагу на повідомлення спостерігачів про регулярне переміщення вантажівок через непідконтрольну уряду України ділянку кордону з РФ.

Американський дипломат зазначив, що допоки Росія підживлює конфлікт в Україні, довготривале і мирне врегулювання в Європі залишатиметься недосяжним.

Очільник місії США при ОБСЄ закликав Росію відповідати політичній волі та сміливості адміністрації Зеленського та конструктивно працювати задля припинення цього конфлікту, в тому числі шляхом повного виконання Мінських домовленостей, починаючи із зобов’язань Росії щодо забезпечення безпеки.

Він в черговий раз нагадав, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Пряма мова: "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Росією Криму. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші пов’язані з Мінськом санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов'язання. Санкції щодо Криму залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасвійнаОБСЄзброя
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