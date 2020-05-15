Усі розділи
Укр / Рус

США в ОБСЄ розповіли про сучасну зброю РФ на Донбасі: віднікування Росії - абсурд

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:09

На окупованих територіях Донбасу неодноразово фіксувалися сучасні російські системи озброєння та техніки, а тому твердження Росії про непричетність до конфлікту є абсурдними.

Джерело: очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ"

Пряма мова: "Росія удає, що не бере участь у військових діях на сході України, що є абсурдом. Нам треба повірити в те, що російські маріонетки на сході України мають можливості, щоб самостійно придбати високотехнологічну російську військову техніку, таку, як система протиповітряної оборони "Панцир-1" або бойовий танк Т-72Б3? Така техніка, як і інше обладнання, наприклад, комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3", неодноразово була задіяна в Україні, про що широко повідомляли різні ЗМІ та незалежні організації".

Деталі: Американський посол вказав на те, що вищезгадані системи озброєння та військова техніка були вироблені в РФ, і то лише через багато років після розпаду СРСР.

Поруч із цим, він звернув увагу на повідомлення спостерігачів про регулярне переміщення вантажівок через непідконтрольну уряду України ділянку кордону з РФ.

Американський дипломат зазначив, що допоки Росія підживлює конфлікт в Україні, довготривале і мирне врегулювання в Європі залишатиметься недосяжним.

Очільник місії США при ОБСЄ закликав Росію відповідати політичній волі та сміливості адміністрації Зеленського та конструктивно працювати задля припинення цього конфлікту, в тому числі шляхом повного виконання Мінських домовленостей, починаючи із зобов’язань Росії щодо забезпечення безпеки.

Він в черговий раз нагадав, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Пряма мова: "Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Росією Криму. Ми приєднуємось до наших європейських та інших партнерів, підтверджуючи, що наші пов’язані з Мінськом санкції проти Росії залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов'язання. Санкції щодо Криму залишатимуться в силі, допоки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом".

Теми: ДонбасвійнаОБСЄзброя


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Антиросійські санкції: Офіс президента опублікував оновлені списки

США почали поставку нафти в Білорусь

У Києві масовий спалах COVID-19 в інтернаті для дівчат: майже сотня хворих

На Львівщині послабили карантин

Масове тестування на антитіла до COVID-19 в Україні можуть почати вже наступного тижня

ДоповненоНападникам на Стерненка оголосили підозру за "хуліганство" – СБУ

Усі головні новини...
Донбас
Жінка підірвалася на російській міні на Донеччині
Москва заявила, що Київ "витискає" представників бойовиків із ТКГ
Україна запропонувала в ТКГ перевірити своє майно на Донбасі і повернути податки
Останні новини
18:57
Україна отримає від Світового банку 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я
18:39
40 посольств і консульств України відновили прийом громадян
18:37
Прокуратура каже, що підозри у справі Стерненка були в квітні, захист називає їх "психозом"
18:37
Верховний суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського
18:35
Епідемія у Британії: від коронавірусу померли 34 тисячі людей
18:29
Рівень розрахунків населення за "комуналку" у 1 кварталі становив 87% — Держстат
18:27
Польська опозиція змінила кандидата на президентських виборах
18:18
Лише уві сні: СБУ відповіла російському реперу Гуфу, який зібрався в Україну
18:17
Німеччина саджатиме до в'язниці за спалення іноземних прапорів
18:17
Шмигаль обговорив відкриття кордонів з європейськими прем’єрами: поспішати не варто
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!