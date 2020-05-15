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США в ОБСЕ рассказали о современном оружие РФ на Донбассе: отнекивания России - абсурд

Пятница, 15 мая 2020, 18:09
США в ОБСЕ рассказали о современном оружие РФ на Донбассе: отнекивания России - абсурд

На оккупированных территориях Донбасса неоднократно фиксировались современные российские системы вооружения и техники, а потому утверждение России о непричастности к конфликту абсурдно.

Источник: глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "Россия делает вид, что не принимает участия в военных действиях на востоке Украины, что является абсурдом. Нам надо поверить в то, что российские марионетки на востоке Украины имеют возможности, чтобы самостоятельно приобрести высокотехнологичную российскую военную технику, такую, как система противовоздушной обороны "Панцирь-1" или боевой танк Т-72Б3?

Такая техника, как и другое оборудование, например, комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", неоднократно была задействована в Украине, о чем широко сообщали различные СМИ и независимые организации".

Детали: Американский посол указал на то, что вышеупомянутые системы вооружения и военная техника были произведены в РФ, и то только через много лет после распада СССР.

Вместе с этим, он обратил внимание на сообщение наблюдателей о регулярном перемещении грузовиков через неподконтрольный правительству Украины участок границы с РФ.

Американский дипломат отметил, что пока Россия подпитывает конфликт в Украине, долгосрочное и мирное урегулирование в Европе будет оставаться недостижимым.

Глава миссии США при ОБСЕ призвал Россию соответствовать политической воли и смелости администрации Зеленского и конструктивно работать для прекращения этого конфликта, в том числе путем полного выполнения Минских договоренностей, начиная с обязательства России по обеспечению безопасности.

Он в очередной раз напомнил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

Прямая речь: "Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Россией Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши связанные с Минском санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства. Санкции в отношении Крыма будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассвойнаОБСЕоружие
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