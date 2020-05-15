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Шмигаль обговорив відкриття кордонів з європейськими прем’єрами: поспішати не варто

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:17

Урядовці держав-членів Центральної Європейської ініціативи обговорили шляхи відкриття кордонів і вважають, що поспішати не варто, але зволікання поставить під загрозу психологічний стан людей.

Джерело: Facebook-сторінка прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

Дослівно: "Сьогодні під час віртуальної зустрічі з главами урядів держав-членів Центральної Європейської ініціативи обмінялися досвідом боротьби з пандемією та обговорили шляхи відкриття кордонів, зокрема для відновлення туристичної галузі.

Важливий меседж, який був озвучений: якщо ми будемо поспішати, то можемо отримати другу й третю хвилю захворювання. А якщо будемо дуже повільні, то під загрозою опиниться психологічний стан громадян. Важливо знайти баланс між цим".

Деталі: Прем’єр повідомив, що країни CEI ухвалили спільну заяву про визнання "безпрецедентного виклику" для центральної та південно-східної Європи через поширення COVID-19.

Також Шмигаль констатував, що самоізоляція європейських країн допомогла в стримуванні коронавірусу, але це сильно позначилось на економіці.

Нагадаємо: 

  • Європейська комісія представила пакет керівних принципів і рекомендацій, щоб допомогти державам-членам поступово зняти обмеження на поїздки і дозволити туристичному бізнесу відновити свою роботу після кількох місяців блокування.
  • Україна відновить роботу пішохідного пункту пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею.

Українська правда
Теми: Шмигаль кордонкоронавірусCovid-2019карантин


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