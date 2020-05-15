Шмыгаль обсудил открытие границ с европейскими премьерами: спешить не стоит

Чиновники государств-членов Центральной Европейской инициативы обсудили пути открытия границ и считают, что спешить не стоит, но промедление поставит под угрозу психологическое состояние людей.

Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаль

Дословно: "Сегодня во время виртуальной встречи с главами правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы обменялись опытом борьбы с пандемией и обсудили пути открытия границ, в частности для восстановления туристической отрасли.

Важный месседж, который был озвучен: если мы будем спешить, то можем получить вторую и третью волну заболевания. А если будем очень медленные, то под угрозой окажется психологическое состояние граждан. Важно найти баланс между этим".

Детали: Премьер сообщил, что страны CEI приняли совместное заявление о признании "беспрецедентного вызова" для центральной и юго-восточной Европы из-за распространения COVID-19.

Также Шмыгаль констатировал, что самоизоляция европейских стран помогла в сдерживании коронавируса, но это сильно отразилось на экономике.

Напомним: