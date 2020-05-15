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Шмыгаль обсудил открытие границ с европейскими премьерами: спешить не стоит

Пятница, 15 мая 2020, 18:17
Шмыгаль обсудил открытие границ с европейскими премьерами: спешить не стоит

Чиновники государств-членов Центральной Европейской инициативы обсудили пути открытия границ и считают, что спешить не стоит, но промедление поставит под угрозу психологическое состояние людей.

Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаль

Дословно: "Сегодня во время виртуальной встречи с главами правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы обменялись опытом борьбы с пандемией и обсудили пути открытия границ, в частности для восстановления туристической отрасли.

Важный месседж, который был озвучен: если мы будем спешить, то можем получить вторую и третью волну заболевания. А если будем очень медленные, то под угрозой окажется психологическое состояние граждан. Важно найти баланс между этим".

Детали: Премьер сообщил, что страны CEI приняли совместное заявление о признании "беспрецедентного вызова" для центральной и юго-восточной Европы из-за распространения COVID-19.

Также Шмыгаль констатировал, что самоизоляция европейских стран помогла в сдерживании коронавируса, но это сильно отразилось на экономике.

Напомним: 

  • Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.
  • Украина возобновит работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.

Украинская правда
Темы: ШмыгальграницакоронавирусCovid-2019карантин
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