Шмыгаль обсудил открытие границ с европейскими премьерами: спешить не стоит
Чиновники государств-членов Центральной Европейской инициативы обсудили пути открытия границ и считают, что спешить не стоит, но промедление поставит под угрозу психологическое состояние людей.
Источник: Facebook-страница премьер-министра Дениса Шмыгаль
Дословно: "Сегодня во время виртуальной встречи с главами правительств государств-членов Центральной Европейской инициативы обменялись опытом борьбы с пандемией и обсудили пути открытия границ, в частности для восстановления туристической отрасли.
Важный месседж, который был озвучен: если мы будем спешить, то можем получить вторую и третью волну заболевания. А если будем очень медленные, то под угрозой окажется психологическое состояние граждан. Важно найти баланс между этим".
Детали: Премьер сообщил, что страны CEI приняли совместное заявление о признании "беспрецедентного вызова" для центральной и юго-восточной Европы из-за распространения COVID-19.
Также Шмыгаль констатировал, что самоизоляция европейских стран помогла в сдерживании коронавируса, но это сильно отразилось на экономике.
Напомним:
- Европейская комиссия представила пакет руководящих принципов и рекомендаций, чтобы помочь государствам-членам постепенно снять ограничения на поездки и позволить туристическому бизнесу возобновить свою работу после нескольких месяцев блокирования.
- Украина возобновит работу пешеходного пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей.