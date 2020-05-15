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Німеччина саджатиме до в'язниці за спалення іноземних прапорів

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:17

Німецький парламент у четвер зробив кримінальним злочином спалення іноземних прапорів - можливий термін ув'язнення до трьох років.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

До цього закон у Німеччині захищав лише державний прапор та інші державні символи країни. Тепер захист поширюється і на прапори іноземних держав та Євросоюзу.

Закон був ухвалений майже одностайною підтримкою всіх німецьких політичних партій, крім крайньо правої "Альтернативи для Німеччини".  Ультраправі вважають, що закон перешкоджатиме свободі вираження поглядів громадян.

Закон ініціювали у відповідь на спалення прапору Ізраїлю на демонстрації в Берліні у 2017 році. Прессекретар Соціал-демократичної партії (СПД) Йоханнес Фехнер на цьому тижні заявив, що у Німеччині не можна спалювати ізраїльський прапор.

На додаток до заборони спалювання прапорів закон також забороняє зусилля з їх "знищення, псування або пошкодження".

Теми: Німеччинав'язниця
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