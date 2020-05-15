Німеччина саджатиме до в'язниці за спалення іноземних прапорів
П'ятниця, 15 травня 2020, 18:17
Німецький парламент у четвер зробив кримінальним злочином спалення іноземних прапорів - можливий термін ув'язнення до трьох років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.
До цього закон у Німеччині захищав лише державний прапор та інші державні символи країни. Тепер захист поширюється і на прапори іноземних держав та Євросоюзу.
Закон ініціювали у відповідь на спалення прапору Ізраїлю на демонстрації в Берліні у 2017 році. Прессекретар Соціал-демократичної партії (СПД) Йоханнес Фехнер на цьому тижні заявив, що у Німеччині не можна спалювати ізраїльський прапор.
На додаток до заборони спалювання прапорів закон також забороняє зусилля з їх "знищення, псування або пошкодження".