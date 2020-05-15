Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия будет сажать в тюрьму за сожжение иностранных флагов

Пятница, 15 мая 2020, 18:17

Немецкий парламент в четверг сделал уголовным преступлением сожжение иностранных флагов - возможный срок заключения составит до трех лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

До этого закон в Германии защищал только государственный флаг и другие государственные символы страны. Теперь защита распространяется и на флаги иностранных государств и Евросоюза.

Закон был принят при почти единодушной поддержке всех немецких политических партий, кроме крайне правой "Альтернативы для Германии". Ультраправые считают, что закон будет препятствовать свободе выражения мнений граждан.

Закон инициировали в ответ на сожжение флага Израиля на демонстрации в Берлине в 2017 году. Пресс-секретарь Социал-демократической партии (СПД) Йоханнес Фехнер на этой неделе заявил, что в Германии нельзя сжигать израильский флаг.

В дополнение к запрету сжигания флагов закон также запрещает усилия по их "уничтожению, порче или повреждению".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Германия
Глава МИД Германии признала: Берлин игнорировал предупреждения об опасности России
В Германии арестовали семерых предполагаемых террористов ИГИЛ, которые приехали из Украины
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: