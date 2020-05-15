Германия будет сажать в тюрьму за сожжение иностранных флагов
Пятница, 15 мая 2020, 18:17
Немецкий парламент в четверг сделал уголовным преступлением сожжение иностранных флагов - возможный срок заключения составит до трех лет.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.
До этого закон в Германии защищал только государственный флаг и другие государственные символы страны. Теперь защита распространяется и на флаги иностранных государств и Евросоюза.
Закон инициировали в ответ на сожжение флага Израиля на демонстрации в Берлине в 2017 году. Пресс-секретарь Социал-демократической партии (СПД) Йоханнес Фехнер на этой неделе заявил, что в Германии нельзя сжигать израильский флаг.
В дополнение к запрету сжигания флагов закон также запрещает усилия по их "уничтожению, порче или повреждению".