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Польська опозиція змінила кандидата на президентських виборах

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:27

"Громадянська коаліція", головна опозиційна сила Польщі, висунула мера Варшави Рафала Тшасковського в якості кандидата на президентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Сьогодні віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська оголосила про своє рішення зійти з гонки за президентське крісло.

Після рішення віцеспікерки не брати участі у президентських виборах опозиція зіткнулася з необхідністю висунути нового кандидата на пост президента.

"Я радий повідомити вам у цей момент, що одноголосна рекомендація Національної ради "Громадянської платформи", представлена нашим партнерам по коаліції, це рекомендація для мера Варшави Рафала Тшасковського", - сказав Борис Будка, голова "Громадянської платформи", яка є основною силою в "Громадянській коаліції".

Будка підкреслив, що завдяки рішучості віцеспікерки Сейму Малгожати Кідави-Блонської, чиновників місцевих органів влади, Сенату і "Громадянської коаліції", "погані, несправедливі і небезпечні вибори в травні не відбудуться.

Слід зазначити, що у якості можливого кандидата у президента в опозиції розглядали і ексглаву МЗС Радослава Сікорського.

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Теми: Польщавиборипрезидент
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