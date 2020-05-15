Польская оппозиция сменила кандидата на президентских выборах
"Гражданская коалиция", главная оппозиционная сила Польши, выдвинула мэра Варшавы Рафала Тшасковского кандидатом на президентских выборах.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.
В пятницу вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска объявила о своем решении выйти из гонки за президентское кресло.
После ее решения не участвовать в президентских выборах оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента.
"Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласная рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, - это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - сказал Борис Будка, председатель "Гражданской платформы", которая является основной силой в "Гражданской коалиции".
Будка подчеркнул, что благодаря решимости Кидавы-Блоньской, чиновников местных органов власти, Сената и "Гражданской коалиции", "плохие, несправедливые и опасные выборы в мае не состоятся".
Следует отметить, что в качестве возможного кандидата в президенты в оппозиции рассматривали и экс-главу МИД Радослава Сикорского.
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