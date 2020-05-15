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Польская оппозиция сменила кандидата на президентских выборах

Пятница, 15 мая 2020, 18:27

"Гражданская коалиция", главная оппозиционная сила Польши, выдвинула мэра Варшавы Рафала Тшасковского кандидатом на президентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

В пятницу вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блоньска объявила о своем решении выйти из гонки за президентское кресло.

После ее решения не участвовать в президентских выборах оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента.

"Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласная рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, - это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского", - сказал Борис Будка, председатель "Гражданской платформы", которая является основной силой в "Гражданской коалиции".

Будка подчеркнул, что благодаря решимости Кидавы-Блоньской, чиновников местных органов власти, Сената и "Гражданской коалиции", "плохие, несправедливые и опасные выборы в мае не состоятся".

Следует отметить, что в качестве возможного кандидата в президенты в оппозиции рассматривали и экс-главу МИД Радослава Сикорского.

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Темы: Польшавиборыпрезидент
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