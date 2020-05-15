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40 посольств і консульств України відновили прийом громадян

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:39

40 посольств і консульств України з урахуванням епідеміологічної ситуації повністю або частково відновили консульський прийом громадян. 

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда".

Прийом відвідувачів відбувається з обов’язковим дотриманням санітарно-протиепідемічних правил країни перебування, рекомендацій ВООЗ та МОЗ України, зазначило міністерство на своїй Facebook-сторінці.

Зокрема, посольства України у Великій Британії, Ізраїлі, Латвії, Нідерландах, Німеччині розпочали роботу з використанням попереднього запису через Інтернет засобами електронної черги МЗС.

У тих країнах, де ще не послаблені карантинні заходи, забезпечується опрацювання невідкладних консульських питань, пов’язаних з пандемією коронавірусу та надзвичайними ситуаціями з громадянами України. До таких ситуацій належать смерть, арешт, втрата документів, необхідних для нагального повернення в Україну тощо.

Напередодні Генеральне консульство України в Мілані повідомило, що з 25 травня відновлює прийом громадян за умови дотримання всіх протиепідемічних вимог. 

Теми: дипломатичні відносиникарантинкоронавірус
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