40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан
40 посольств и консульств Украины с учетом эпидемиологической ситуации полностью или частично восстановили консульский прием граждан.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".
Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, отметило министерство на своей Facebook-странице.
В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.
Накануне Генеральное консульство Украины в Милане сообщило, что с 25 мая возобновляет прием граждан при условии соблюдения всех противоэпидемических требований.