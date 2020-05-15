40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

40 посольств и консульств Украины с учетом эпидемиологической ситуации полностью или частично восстановили консульский прием граждан.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины, отметило министерство на своей Facebook-странице.

В частности, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, Германии начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по системе электронной очереди МИД.

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Накануне Генеральное консульство Украины в Милане сообщило, что с 25 мая возобновляет прием граждан при условии соблюдения всех противоэпидемических требований.