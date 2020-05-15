Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:59
Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії

Європейський парламент 15 травня проголосував за виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Голосування відбулося у п’ятницю вдень, але його результат оголосили ввечері у зв’язку з дистанційною процедурою голосування і необхідністю підрахувати голоси. 

За рішення, яке ухвалили за прискореною процедурою, проголосували 547 євродепутатів, 93 виступили проти, 47 утрималися.  Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. 

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвропарламентгрошіУкраїнакоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Європарламент
Рада ЄС і Європарламент погодили проєкт розширення виробництва боєприпасів
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
Голова Європарламенту підтримує початок переговорів із Україною про вступ до кінця року
Останні новини
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
15:41
В Японії на мілину викинуло 1,2 тисячі тонн риби: причину з’ясовують
15:38
По всій Україні оголосили тривогу: втретє злетів МіГ
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
Усі новини...
Реклама: