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Європарламент схвалив €1,2 млрд позики Україні для подолання наслідків пандемії

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:59

Європейський парламент 15 травня проголосував за виділення Україні 1,2 млрд євро позики для подолання економічних та соціальних наслідків пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Голосування відбулося у п’ятницю вдень, але його результат оголосили ввечері у зв’язку з дистанційною процедурою голосування і необхідністю підрахувати голоси. 

За рішення, яке ухвалили за прискореною процедурою, проголосували 547 євродепутатів, 93 виступили проти, 47 утрималися.  Рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС погодила пропозицію Єврокомісії про надання 3 млрд євро макрофінансової допомоги 10 країнам з офіційно визнаною перспективою членства та країнам-сусідам для допомоги у подоланні наслідків пандемії коронавірусу. З цієї суми 1,2 млрд передбачені для України.

Фінансова допомога надаватиметься у формі позик на вигідних умовах.

Кошти будуть доступні протягом 12 місяців та будуть надаватися двома частинами. Максимальний термін погашення кредиту – 15 років. 

Умови будуть прописані у меморандумах про взаєморозуміння між країнами-партнерами та Єврокомісією.

Теми: ЄвропарламентгрошіУкраїнакоронавірус


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