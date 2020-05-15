Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Европейский парламент 15 мая проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Голосование состоялось в пятницу днем, но его результат объявили вечером в связи с дистанционной процедурой голосования и необходимостью подсчитать голоса.

За решение, которое приняли по ускоренной процедуре, проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Напомним, 5 мая Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.

Финансовая помощь будет предоставляться в форме займов на выгодных условиях.

Средства будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.