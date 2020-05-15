Через пандемію тенісний сезон "заморозили" до серпня

Міжнародна тенісна федерація (ITF) вчергове відклала початок сезону через пандемію Covid-19, на цей раз до 31 липня.

Джерело: сайт ITF

Пряма мова президента федерації Девіда Хаггерті: "Це важке і повне розчарування рішення, але здоров'я і безпека залишаються нашою головною турботою. Ми продовжуємо аналізувати глобальну ситуацію і оцінювати всі варіанти для відновлення міжнародних змагань тоді, коли це буде безпечно. Ми тісно співпрацюємо з зацікавленими сторонами у світі тенісу, щоб переглянути календар матчів і разом ухвалити правильні рішення".

Деталі: Спочатку тенісний сезон призупинили на шість тижнів, після чого пауза була продовжена до 7 червня, потім до 13 липня.