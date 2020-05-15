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Из-за пандемии теннисный сезон "заморозили" до августа

Пятница, 15 мая 2020, 19:38

Международная теннисная федерация в очередной раз отложила начало игрового сезона из-за пандемии Covid-19, на этот раз до 31 июля.

Источник: сайт ITF

Прямая речь президента федерации Дэвида Хаггерти: "Это трудное и полное разочарования решение, но здоровье и безопасность остаются нашей главной заботой. Мы продолжаем анализировать глобальную ситуацию и оценивать все варианты для возобновления международных соревнований тогда, когда это будет безопасно. Мы тесно сотрудничаем с заинтересованными сторонами в мире тенниса, чтобы пересмотреть календарь игр и вместе принять правильные решения".

Детали: Сначала теннисный сезон приостановили на шесть недель, затем пауза была продлена до 7 июня, потом до 13 июля.

Темы: спортэпидемиякоронавирусCovid-2019


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