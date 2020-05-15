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В Італії різко зросла добова кількість людей, що одужали від коронавірусу

П'ятниця, 15 травня 2020, 19:43

Минулої доби в Італії зафіксували один із найвищих показників одужань від коронавірусу за весь час епідемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на нові дані Департаменту цивільного захисту Італії.

Майже 5 тисяч людей (4917) одужали за останні 24 години. Це число було вищим лише один раз за весь час пандемії - 8014 людей одужали 6 травня.

Загалом від початку пандемії в Італії від коронавірусу вилікувались понад 120 тисяч людей. 

Число нових випадків інфікування минулої доби склало 789, з них 299 виявили у Ломбардії. З початку епідемії вірусом Sars-CoV-2 заразилися щонайменше 223 885 людей.

242 людини з підтвердженим коронавірусом померли протягом минулої доби. Загальна кількість померлих склала 31 610 людей. 

Кількість госпіталізованих пацієнтів зменшується. 10 792 людини госпіталізовані з симптомами, з них 808 перебувають у реанімації.

Нагадаємо, у середу уряд Італії презентував пакет заходів зі стимулювання економіки на 55 мільярдів євро, щоб подолати економічний вплив пандемії коронавірусу.

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Теми: ІталіякоронавірусCovid-2019


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