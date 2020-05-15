Все разделы
Укр / Рус

В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса

Пятница, 15 мая 2020, 19:43

За прошедшие сутки в Италии зафиксировали один из самых высоких показателей выздоровлений от коронавируса за все время эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на новые данные Департамента гражданской защиты Италии.

Почти 5 тысяч человек (4917) выздоровели за последние 24 часа. Это число было выше только один раз за все время пандемии - 8014 человек выздоровели 6 мая.

Всего с начала пандемии в Италии от коронавируса вылечились более 120 тысяч человек.

Число новых случаев инфицирования за прошедшие сутки составило 789, из них 299 обнаружили в Ломбардии. С начала эпидемии вирусом Sars-CoV-2 заразились не менее 223 885 человек.

242 человека с подтвержденным коронавирусом умерли за прошедшие сутки. Общее количество умерших составило 31 610 человек.

Количество госпитализированных пациентов уменьшается. 10 792 человека госпитализированы с симптомами, из них 808 находятся в реанимации.

Напомним, в среду правительство Италии представило пакет мер по стимулированию экономики на 5,5 млрд евро, чтобы преодолеть экономическое влияние пандемии коронавируса.

Читайте также: Жизнь после катастрофы: как пандемия изменила политические настроения итальянцев

Темы: ИталиякоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Антироссийские санкции: Офис президента опубликовал обновленные списки

США начали поставку нефти в Беларусь

В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Все главные новости...
Италия
Жителей Венеции попросили оставаться дома из-за взрыва на химзаводе
В Италии планируют с 3 июня снять ограничения на передвижение между регионами
В Италии выросла суточная смертность от коронавируса
Последние новости
19:56
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
19:43
В Италии резко выросло суточное количество людей, выздоровевших от коронавируса
19:38
Из-за пандемии теннисный сезон "заморозили" до августа
19:33
Полиция взялась за интернат для девушек, в котором обнаружили вспышку COVID-19
19:14
За неделю продукты питания незначительно подорожали — НБУ
19:03
Цены на автогаз снова повышаются
19:05
Боевики дважды нарушили "тишину" минометным огнем
18:59
Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии
18:57
Украина получит от Всемирного банка 135 миллионов долларов на здравоохранение
18:39
40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан
Все новости...