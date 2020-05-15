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Японія ініціює розслідування дій ВООЗ під час пандемії

П'ятниця, 15 травня 2020, 21:41

Японія спільно з ЄС має намір запропонувати провести незалежне розслідування дій Всесвітньої організації охорони здоров'я в зв'язку з поширенням коронавірусу в світі.

Джерело: японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе, якого цитує ТАСС з посиланням на японські ЗМІ

Пряма мова Абе: "Ми спільно з ЄС маємо намір виступити за необхідність провести всеосяжне і незалежне розслідування".

Деталі: Абе зазначив, що відповідну пропозицію сторони мають намір оголосити на щорічній сесії ВООЗ, яка пройде з 18 по 19 травня в форматі відеоконференції.

Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі, виступаючи в п'ятницю в парламенті, висловив занепокоєння з приводу дій ВООЗ.

За його словами, в міжнародному співтоваристві зараз йде безліч обговорень, що стосуються походження вірусу і первинних заходів проти нього, тому має бути проведено ретельне розслідування з цього приводу.

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Теми: Японіякоронавірусепідемія


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