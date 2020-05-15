Япония инициирует расследование действий ВОЗ во время пандемии

Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: японский премьер-министр Синдзо Абэ, которого цитирует ТАСС со ссылкой на японские СМИ

Прямая речь Абэ: "Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование".

Детали: Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ.

По его словам, в международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет.

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