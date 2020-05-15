Все разделы
Укр / Рус

Япония инициирует расследование действий ВОЗ во время пандемии

Пятница, 15 мая 2020, 21:41

Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения в связи с распространением коронавируса в мире.

Источник: японский премьер-министр Синдзо Абэ, которого цитирует ТАСС со ссылкой на японские СМИ

Прямая речь Абэ: "Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование".

Детали: Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ.

По его словам, в международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: Япониякоронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Европарламент одобрил 1,2 млрд евро займа Украине для преодоления последствий пандемии

Антироссийские санкции: Офис президента опубликовал обновленные списки

США начали поставку нефти в Беларусь

В Киеве массовая вспышка COVID-19 в интернате для девушек: почти сотня больных

На Львовщине ослабили карантин

Массовое тестирование на антитела к COVID-19 в Украине могут начать уже на следующей неделе

Все главные новости...
Япония
Япония разработает алгоритм действий на случай встречи с НЛО
Если к лету 2021 года пандемия не будет под контролем, Олимпиаду надо отменить – Япония
Япония запретит въезд украинцам и гражданам еще 13 стран
Последние новости
21:41
Япония инициирует расследование действий ВОЗ во время пандемии
21:25
Президент Грузии помиловала двух оппозиционеров, чье заключение критиковал Запад
21:05
Уволили 50% руководителей таможен — Минфин
20:45
Вспышка COVID в Киеве: на коронавирус проверят все интернаты столицы
20:43
фотоОккупанты вручили почти 60 крымчанам "предупреждения" по поводу "экстремизма"
20:33
За время пандемии ЕС вернул домой более 580 тысяч своих граждан
20:28
Facebook купил за 400 миллионов долларов сервис Giphy
20:15
Россия отреагировала на запрет Зеленского для "Вконтакте" и "Одноклассников"
20:11
Стало известно, когда откроется пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей
19:56
Официальный курс: гривня продолжает укрепление
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!