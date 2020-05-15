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Президентка Грузії помилувала двох опозиціонерів, чиє ув’язнення критикував Захід

П'ятниця, 15 травня 2020, 21:25

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі помилувала двох відомих опозиціонерів, чиє ув’язнення на Заході називали політично мотивованим. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Мова про колишнього міністра оборони країни Іраклія Окруашвілі та лідера партії "Європейська Грузія" і ексмера Тбілісі Гігі Угулаву. 

Звільнення двох політиків вимагав весь опозиційний спектр Грузії. Про ознаки політично мотивованого судового переслідування в справах Угулави і Окруашвілі прямо говорили ЄС і США. 

З Європарламенту звучали заяви про те, що Грузія може втратити безпрецедентну фінансову допомогу, виділену країні Євросоюзом на боротьбу з пандемією COVID-19, якщо влада не відмовиться від використання судової системи в політичних цілях і не проведе реформу виборчого законодавства.

В ході свого звернення Зурабішвілі заявила, що не визнає політв'язням ні Окруашвілі, ні Угулаву. Водночас вона наголосила, що хоче, аби усі з розумінням поставилися до її рішення.

"Необхідно пояснити всім суть помилування. Я не помилувала політв'язнів. З повною відповідальністю заявляю, що сьогодні в Грузії не існує політв'язнів", - заявила Зурабішвілі.

Раніше і Окруашвілі, і Угулава офіційно звернулися до Зурабішвілі з клопотанням про помилування.

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