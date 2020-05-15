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Президент Грузии помиловала двух оппозиционеров, чье заключение критиковал Запад

Пятница, 15 мая 2020, 21:25

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух известных оппозиционеров, чье заключение на Западе называли политически мотивированным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Речь о бывшем министре обороны страны Ираклии Окруашвили и лидере партии "Европейская Грузия" и экс-мере Тбилиси Гиги Угулаве.

Освобождение двух политиков требовал весь оппозиционный спектр Грузии. О признаках политически мотивированного судебного преследования по делам Угулавы и Окруашвили прямо говорили ЕС и США.

С Европарламента звучали заявления о том, что Грузия может потерять беспрецедентную финансовую помощь, выделенную стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власть не откажется от использования судебной системы в политических целях и не проведет реформу избирательного законодательства.

В ходе своего обращения Зурабишвили заявила, что не признает политзаключенным ни Окруашвили, ни Угулаву. В то же время она подчеркнула, что хочет, чтобы все с пониманием отнеслись к ее решению.

"Необходимо объяснить всем суть помилования. Я не пощадила политзаключенных. С полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии не существует политзаключенных", - заявила Зурабишвили.

Ранее и Окруашвили, и Угулава официально обратились к Зурабишвили с ходатайством о помиловании.

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