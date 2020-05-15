Президент Грузии помиловала двух оппозиционеров, чье заключение критиковал Запад

Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала двух известных оппозиционеров, чье заключение на Западе называли политически мотивированным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

Речь о бывшем министре обороны страны Ираклии Окруашвили и лидере партии "Европейская Грузия" и экс-мере Тбилиси Гиги Угулаве.

Освобождение двух политиков требовал весь оппозиционный спектр Грузии. О признаках политически мотивированного судебного преследования по делам Угулавы и Окруашвили прямо говорили ЕС и США.

С Европарламента звучали заявления о том, что Грузия может потерять беспрецедентную финансовую помощь, выделенную стране Евросоюзом на борьбу с пандемией COVID-19, если власть не откажется от использования судебной системы в политических целях и не проведет реформу избирательного законодательства.

В ходе своего обращения Зурабишвили заявила, что не признает политзаключенным ни Окруашвили, ни Угулаву. В то же время она подчеркнула, что хочет, чтобы все с пониманием отнеслись к ее решению.

"Необходимо объяснить всем суть помилования. Я не пощадила политзаключенных. С полной ответственностью заявляю, что сегодня в Грузии не существует политзаключенных", - заявила Зурабишвили.

Ранее и Окруашвили, и Угулава официально обратились к Зурабишвили с ходатайством о помиловании.