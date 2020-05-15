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Анестезіологи у листі Зеленському розкритикували вітчизняні апарати ШВЛ

П'ятниця, 15 травня 2020, 22:58

Асоціація анестезіологів України у відкритому листі до президента Володимира Зеленського, уряду та парламенту розкритикувала українські розробки апаратів штучної вентиляції легень. 

Джерело: президент ГО "Асоціації анестезіологів України" Сергій Дубров

Пряма мова Дуброва: "ЗМІ анонсують вітчизняне виробництво апаратів ШВЛ, і якщо в суспільстві це викликає оптимізм та ілюзію вирішення проблеми недостатньої кількості апаратів ШВЛ, то фахівці розуміють, що тут нема чому радіти, і навіть називають деякі з цих апаратів "вбивцями", тому що більшість з них не відповідають сучасним вимогам, не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих та дійсно можуть бути вкрай небезпечними.

Останнім часом багато "інженерів" розробляють та закликають до масового виробництва своїх винаходів, які начебто можуть замінити апарати ШВЛ. Апофеозом цієї діяльності стало отримання дозволу на виробництво одного з "апаратів ШВЛ" на базі ручного дихального мішка "Амбу". Проте будь-який анестезіолог розуміє, що вентиляція мішком Амбу можлива лише на короткий час при проведенні заходів реанімації пацієнта із зупинкою дихання".

Деталі: Лікарі-анестезіологи України, вимагають:

  • При ухваленні рішень щодо придбання ШВЛ враховувати їхню думку, як спеціалістів.
  • Припинити спекуляції на цій темі та, відповідно, безглузду витрату державних коштів.
  • При оснащенні відділень анестезіології та інтенсивної терапії апаратами ШВЛ забезпечити їх якість (з обов’язковим включенням апаратів експертного рівня) та кількість у відповідності з чинними табелями матеріально-технічного оснащення. При виборі виробників та постачальників апаратів брати до уваги їх можливості щодо сервісного обслуговування та навчання лікарів.

Що було раніше: У Зеленського похвалилися, що українські ШВЛи будуть високоякісні та удвічі дешевшими за імпортовані.

Теми: Зеленськиймедицинаепідеміякоронавірус


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