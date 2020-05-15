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Анестезиологи в письме к Зеленскому раскритиковали отечественные аппараты ИВЛ

Пятница, 15 мая 2020, 22:58

Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме к президенту Владимиру Зеленскому, правительству и парламенту раскритиковала украинские разработки аппаратов искусственной вентиляции легких.

Источник: президент ОО "Ассоциации анестезиологов Украины" Сергей Дубров

Прямая речь Дуброва: "СМИ анонсируют отечественное производство аппаратов ИВЛ, и если в обществе это вызывает оптимизм и иллюзию решения проблемы недостаточного количества аппаратов ИВЛ, то специалисты понимают, что здесь нечему радоваться, и даже называют некоторые из этих аппаратов "убийцами", потому что большинство из них не отвечают современным требованиям, не приспособлены для проведения длительной искусственной вентиляции больных и действительно могут быть крайне опасными.

В последнее время много "инженеров" разрабатывают и призывают к массовому производству своих изобретений, которые якобы могут заменить аппараты ИВЛ. Апофеозом этой деятельности стало получение разрешения на производство одного из "аппаратов ИВЛ" на базе ручного дыхательного мешка "Амбу". Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция мешком Амбу возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания".

Детали: Врачи-анестезиологи Украины, требуют:

  • При принятии решений о приобретении ИВЛ учитывать их мнение, как специалистов.
  • Прекратить спекуляции на этой теме и, соответственно, бессмысленную трату государственных средств.
  • При оснащении отделений анестезиологии и интенсивной терапии аппаратами ИВЛ обеспечить их качество (с обязательным включением аппаратов экспертного уровня) и количество в соответствии с действующими табелям материально-технического оснащения. При выборе производителей и поставщиков аппаратов учитывать их возможности сервисного обслуживания и обучения врачей.

Что было раньше: у Зеленского похвастались, что украинские ИВЛы будут высококачественными и вдвое дешевле импортируемых.

Темы: Зеленскиймедицинаэпидемиякоронавирус


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