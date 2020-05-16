Трамп звинуватив Китай в тому, що той "випустив" COVID-19 у світ
Субота, 16 травня 2020, 00:02
Президент США Дональд Трамп упевнений, що пандемію коронавірусу COVID-19 слід було зупинити ще на території Китаю - до того, як вірус перекинувся на решту світу.
Джерело: Трамп на прес-конференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Трампа: "Цього ніколи не повинно було статися. Він прийшов з Китаю - він повинен був бути зупинений в Китаї, перш ніж він вибрався в світ".
Деталі: При цьому він нагадав, що вже 186 країн світу зіткнулися з коронавірусом.
Трамп також заявив, що в разі розробки вакцини від коронавірусу Китаєм, США також будуть мати доступ до препарату. Він запевнив, що США не важливо, яка саме країна отримає вакцину.
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