Трамп звинуватив Китай в тому, що той "випустив" COVID-19 у світ

Президент США Дональд Трамп упевнений, що пандемію коронавірусу COVID-19 слід було зупинити ще на території Китаю - до того, як вірус перекинувся на решту світу.

Джерело: Трамп на прес-конференції, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Трампа: "Цього ніколи не повинно було статися. Він прийшов з Китаю - він повинен був бути зупинений в Китаї, перш ніж він вибрався в світ".

Деталі: При цьому він нагадав, що вже 186 країн світу зіткнулися з коронавірусом.

Трамп також заявив, що в разі розробки вакцини від коронавірусу Китаєм, США також будуть мати доступ до препарату. Він запевнив, що США не важливо, яка саме країна отримає вакцину.

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