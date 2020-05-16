Трамп обвинил Китай в том, что тот "выпустил" COVID-19 в мир

Президент США Дональд Трамп уверен, что пандемию коронавируса COVID-19 следовало остановить еще на территории Китая – до того, как вирус перекинулся на остальную часть мира.

Источник: Трамп на пресс-конференции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Трампа: "Этого никогда не должно было произойти. Он пришел из Китая - он должен был быть остановлен в Китае, прежде чем он выбрался в мир".

Детали: При этом он напомнил, что уже 186 стран мира столкнулись с коронавирусом.

Трамп также заявил, что в случае разработки вакцины от коронавируса Китаем, США также будут иметь доступ к препарату. Он заверил, что США неважно, какая именно страна получит вакцину.

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