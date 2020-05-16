У США розбився винищувач F-22 Raptor
Субота, 16 травня 2020, 00:31
У США поблизу авіабази у Флориді розбився винищувач ВПС США F-22 Raptor.
Джерело: U.S. Air Force
Деталі: F-22 Raptor розбився приблизно о 16:15 15 травня в 20 кілометрах від авіабази Еглін в штаті Флорида, США.
Пілот "благополучно катапультувався і незабаром був доставлений в лікарню для обстеження і спостереження". У винищувачі на момент аварії знаходився тільки пілот. Місце катастрофи оточене, зараз там знаходяться фахівці.
F-22 crashed today in #Florida #USA pic.twitter.com/zkLCPp4b5G— Last Defender (@LastDef) May 15, 2020