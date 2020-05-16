У США розбився винищувач F-22 Raptor

У США поблизу авіабази у Флориді розбився винищувач ВПС США F-22 Raptor.

Джерело: U.S. Air Force

Деталі: F-22 Raptor розбився приблизно о 16:15 15 травня в 20 кілометрах від авіабази Еглін в штаті Флорида, США.

Пілот "благополучно катапультувався і незабаром був доставлений в лікарню для обстеження і спостереження". У винищувачі на момент аварії знаходився тільки пілот. Місце катастрофи оточене, зараз там знаходяться фахівці.