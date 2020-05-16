В США разбился истребитель F-22 Raptor

В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.

Источник: U.S. Air Force

Детали: F-22 Raptor разбился примерно в 16:15 15 мая в 20 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида, США.

Пилот "благополучно катапультировался и вскоре был доставлен в больницу для обследования и наблюдения". В истребители на момент аварии находился только пилот. Место катастрофы оцеплено, сейчас там находятся специалисты.