В США разбился истребитель F-22 Raptor
Суббота, 16 мая 2020, 00:31
В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.
Источник: U.S. Air Force
Детали: F-22 Raptor разбился примерно в 16:15 15 мая в 20 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида, США.
Пилот "благополучно катапультировался и вскоре был доставлен в больницу для обследования и наблюдения". В истребители на момент аварии находился только пилот. Место катастрофы оцеплено, сейчас там находятся специалисты.
F-22 crashed today in #Florida #USA pic.twitter.com/zkLCPp4b5G— Last Defender (@LastDef) May 15, 2020