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В США разбился истребитель F-22 Raptor

Суббота, 16 мая 2020, 00:31
В США разбился истребитель F-22 Raptor

В США близ авиабазы во Флориде разбился истребитель ВВС США F-22 Raptor.

Источник: U.S. Air Force

Детали: F-22 Raptor разбился примерно в 16:15 15 мая в 20 километрах от авиабазы Эглин в штате Флорида, США.

Пилот "благополучно катапультировался и вскоре был доставлен в больницу для обследования и наблюдения". В истребители на момент аварии находился только пилот. Место катастрофы оцеплено, сейчас там находятся специалисты.

 
 

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Темы: СШАармия
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