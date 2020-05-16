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У собаки і котів в Нідерландах виявлено антитіла до коронавірусу

Субота, 16 травня 2020, 02:47

Собака і три кішки в Нідерландах виробили антитіла до нового коронавірусу, отже вони вже перехворіли на COVID-19.

Джерело: міністр сільського господарства Нідерландів Карола Шоутен, повідомляє reuters

Деталі: Поруч з фермою людини, яка була хвора COVID-19 відловили 11 кішок і зробили їм аналіз на коронавірус, у трьох тварин виявили антитіла до вірусу. Зараз все кішки здорові.

Також відомо, що 8-річний американський бульдог, власник якого хворів на COVID-19, також виробив антитіла до вірусу.

Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів заявляє, що ризик зараження тварин дуже малий.

Теми: Нідерландикоронавірус
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