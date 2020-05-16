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У собаки и котов в Нидерландах обнаружено антитела к коронавирусу

Суббота, 16 мая 2020, 02:47

Собака и три кошки в Нидерландах выработали антитела к новому коронавирусу, следовательно они уже переболели на COVID-19. 

Источник: министр сельского хозяйства Нидерландов Карола Шоутен, сообщает reuters

Детали: Рядом с фермой человека, который был болен COVID-19 отловили 11 кошек и сделали им анализ на коронавирус, у трех животных обнаружили антитела к вирусу. Сейчас все кошки здоровы.

Такой же сообщает, что 8-летний американский бульдог также выработал антитела к вирусу.

Национальный институт здравоохранения Нидерландов говорит, что риск заражения животных очень мал.

Темы: Нидерландыкоронавирус


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