США співпрацюють в розробці вакцини від COVID-19 з Індією
Субота, 16 травня 2020, 03:38
Президент США Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють в розробці вакцини від COVID-19 з фахівцями з Індії.
Джерело: Twitter президента США
Пряма мова: "Я з гордістю повідомляю, що США пожертвують апарати ШВЛ нашим друзям у Індії. Ми підтримуємо Індію та її керівництво під час цієї пандемії. Ми також співпрацюємо в розробці вакцини. Разом ми переможемо невидимого ворога!".
Нагадаємо:
- Трамп раніше заявив, що вакцина від COVID-19 буде готова до кінця 2020 року.