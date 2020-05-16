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США співпрацюють в розробці вакцини від COVID-19 з Індією

Субота, 16 травня 2020, 03:38
США співпрацюють в розробці вакцини від COVID-19 з Індією

Президент США Дональд Трамп заявив, що США співпрацюють в розробці вакцини від COVID-19 з фахівцями з Індії.

Джерело: Twitter президента США

Пряма мова: "Я з гордістю повідомляю, що США пожертвують апарати ШВЛ нашим друзям у Індії. Ми підтримуємо Індію та її керівництво під час цієї пандемії. Ми також співпрацюємо в розробці вакцини. Разом ми переможемо невидимого ворога!".

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Теми: ТрампСШАкоронавірусІндія
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