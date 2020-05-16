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США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 с Индией

Суббота, 16 мая 2020, 03:38

Президент США Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 со специалистами из Индии.

Источник: Twitter президента США

Прямая речь: "Я с гордостью сообщаю, что США пожертвуют аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!".

Напомним:

  • Трамп ранее заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года.

Темы: ТрампСШАкоронавирусИндия


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