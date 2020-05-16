США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 с Индией
Суббота, 16 мая 2020, 03:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что США сотрудничают в разработке вакцины от COVID-19 со специалистами из Индии.
Источник: Twitter президента США
Прямая речь: "Я с гордостью сообщаю, что США пожертвуют аппараты ИВЛ нашим друзьям в Индии. Мы поддерживаем Индию и ее руководство во время этой пандемии. Мы также сотрудничаем в разработке вакцины. Вместе мы победим невидимого врага!".
Напомним:
- Трамп ранее заявил, что вакцина от COVID-19 будет готова к концу 2020 года.