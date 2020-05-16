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У світі діагностували 99 405 нових заражень коронавірусом

Субота, 16 травня 2020, 05:05

За минулу добу у світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус. Це на 3 000 випадків більше ніж 14 травня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Нові випадки зараження діагностували у США 26 692, Бразилії 15 305, Росії 10 598, Перу 3891, Індії 3787 та інших країнах.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Нагадаємо: 

  • У світі з 4 621 124 випадків захворювання 1 722 142 осіб одужало та 303 070 померло.

Теми: коронавірус


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