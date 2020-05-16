У світі діагностували 99 405 нових заражень коронавірусом

За минулу добу у світі діагностували 99 405 випадків захворювання на коронавірус. Це на 3 000 випадків більше ніж 14 травня.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Нові випадки зараження діагностували у США 26 692, Бразилії 15 305, Росії 10 598, Перу 3891, Індії 3787 та інших країнах.

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